Тюменка попала в реанимацию после падения на нее остановки

На улице Олимпийской в Тюмени, где ведется ремонт сетей теплоснабжения, на женщину упал остановочный павильон. Пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии, а УСТЭК выясняет обстоятельства происшествия.

По данным областного депздрава, вызов на место происшествия поступил 5 августа в 20:44, бригада скорой медицинской помощи прибыла в 20:58, после осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ № 2. В тяжелом состоянии она находится в отделении реанимации, где оказывают всю необходимую помощь.

"АО "УСТЭК" сообщает, что на участке в районе домов 12, 12а, 20а, 22, 34, 46 по улице Олимпийской, где 5 августа случилось происшествие с падением остановочного павильона, силами подрядной организации ведутся работы в рамках капитального ремонта сетей теплоснабжения. Деятельность осуществляется подрядчиком согласно утвержденного проекта и в соответствие со Сводным годовым планом. Срок ремонтных работ определен с 27 мая по 15 октября 2024 года, ответственность за качество их исполнения, а также за безопасность на строительном объекте в период ремонта несет подрядчик. В данный момент УСТЭК выясняет обстоятельства происшествия", - заявили в компании.

В администрации города сообщили, что специалистами Управы Восточного административного округа и департамента дорожной инфраструктуры проводится проверка, по данным подрядчика, остановка была закреплена, но вчера ветром ее сорвало с крепления. "Вся информация проверяется", - подчеркнули в администрации города.