За неделю в Тюменской области произошло 52 техногенных пожара

10:30 05 августа 2024
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С 29 июля по 5 августа в Тюменской области зарегистрировано 52 техногенных пожара. За указанный период на пожарах спасено 11 человек, 13 эвакуировано.  

 Помимо этого, ликвидированы последствия 50 ДТП, 24 раза спасатели выезжали на помощь населению,

"Уважаемые жители и гости Тюменской области, соблюдайте правила пожарной безопасности и правила поведения на водных объектах. Будьте бдительны и осторожны!" - обращается МЧС к гражданам.

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