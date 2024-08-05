В Тюменской области арестовали двух мужчин по делу о вербовке боевиков

В Тюменской области арестованы два религиозных деятеля, обвиняемых в публичном оправдании терроризма и склонении к участию в террористической деятельности.

По версии СУ СК России по Тюменской области, с февраля 2015 по ноябрь 2022 года указанные лица склонили 19 жителей Тюменской области к участию в террористической деятельности в составе вооруженных формирований на территории Сирии.

Кроме того, злоумышленники склоняли россиян к сбору денег для финансирования членов международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ). Также один из фигурантов разместил в интернете проповедь с признаками оправдания и пропаганды террористической деятельности.

По ходатайству следствия судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.