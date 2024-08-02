В Ишиме пятерых мошенников через суд обязали вернуть пенсионерам украденные 860 тысяч рублей

В Ишиме по статье о мошенничестве осуждены пять участников организованной группы за хищение денег у пенсионеров.

В суде установлено, что с августа по сентябрь 2022 года подсудимые в сговоре с неустановленным лицом и в составе организованной группы похитили деньги у девяти пожилых ишимцев. Они звонили потерпевшим, сообщали ложную информацию о совершении их близким родственником ДТП и требовали передачи денежных средств за освобождение от ответственности. Подсудимые выполняли роль "курьеров" - приезжали и забирали деньги.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил одному виновному наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Остальным участникам группы - в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет условно с испытательным сроком на срок от 2 до 4 лет.

Также суд удовлетворил гражданские иски Ишимского межрайонного прокурора о взыскании с подсудимых в пользу потерпевших причиненного вреда на сумму 860 тысяч рублей.