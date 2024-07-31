Тюменец отсудил около полумиллиона у водителя, сбившего его отца насмерть

Заводоуковским районным судом рассмотрено гражданское дело по исковому заявлению Вадима Р. к Евгению М. о компенсации морального вреда.

Суд установил, что 29 июня 2022 года ответчик на "ладе Приоре" в Заводоуковске сбил велосипедиста, который от полученных травм скончался. Потерпевший приходился истцу отцом. Гибель отца стала следствием смертельного травмирования транспортным средством ответчика. Смерть близкого человека причинила ему моральный вред, который он оценивает в 500 000 рублей. Истец просит взыскать с Евгения М. моральный вред в размере 500 000 рублей и судебные расходы в сумме 15 0000 рублей.

Суд, учитывая все обстоятельства дела, удовлетворил частично иск Вадима Р. Взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 450 000 рублей, а так же судебные расходы в размере 13 000 рублей.

Решение не вступило в законную силу.