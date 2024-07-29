Около 34 млн рублей перевели мошенникам тюменцы за минувшую неделю

82 жителя Тюменской области за неделю перевели телефонным и интернет-мошенникам 33,7 млн рублей.

Наиболее крупную сумму - 5 млн - перевела тюменка после звонка псевдо-сотрудника Росфинмониторинга: ради предотвращения попытки завладения ее имуществом и деньгами она конвертировала миллионы в криптовалюту и перевела их на неизвестные кошельки.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Прокуратура Калининского административного округа организовала надзор за ходом и результатами расследования.