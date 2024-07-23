Под Тобольском ограничили проезд по трассе из-за столкновения фуры и кроссовера

17:03 23 июля 2024
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Из-за ДТП ограничено движение на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск под Тобольском, где, по предварительным данным, 35-летний водитель большегруза "Фредлайнер" не учел скорость движения и безопасную дистанцию при торможении, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем "Ниссан Кашкай".

В результате ДТП травмы получили 31-летняя водитель и 23-летняя пассажирка автомобиля "Ниссан", они в больнице.

Объезд легкового транспорта осуществляется через поселок Прииртышский. Обстоятельства происшествия выясняются, сообщает областная ГАИ.

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