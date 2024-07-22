Тюменец перевел около 11 млн рублей мошеннику, подставившемуся сотрудником ФСБ

Житель Тюмени на минувшей неделе перевел 10,8 млн рублей на неизвестные счета после того, как мошенник, представившийся сотрудником ФСБ под предлогом предотвращения в Telegram предложил ему предотвратить несанкционированное списание денег со счета.
По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Надзор за ходом и результатами расследования веде прокуратура Центрального административного округа г. Тюмени.
В целом за минувшую неделю от мошенников пострадали 83 жителя региона, сумма похищенного у них превышает 43,5 млн рублей.
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