Тюменец перевел около 11 млн рублей мошеннику, подставившемуся сотрудником ФСБ

12:13 22 июля 2024
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Житель Тюмени на  минувшей неделе перевел 10,8 млн рублей на неизвестные счета после того, как  мошенник, представившийся сотрудником ФСБ  под предлогом предотвращения в Telegram предложил ему предотвратить несанкционированное списание денег со счета.

По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Надзор за ходом и результатами расследования веде прокуратура Центрального административного округа г. Тюмени. 

В целом за минувшую неделю от мошенников пострадали 83 жителя региона, сумма похищенного у них превышает 43,5 млн рублей.

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