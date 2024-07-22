В Тюменской области утонул еще один человек

В Омутинском районе утонул мужчина, сообщение о происшествии на реке Каш вблизи деревни Кашевская поступило в МЧС вечером 21 июля 2024 год.
Нетрезвый мужчина решил искупаться в необорудованном для это месте, заплыл на середину реки и начал тонуть. Из воды купальщика достали очевидцы. К сожалению, прибывшие медики не смогли откачать 62-летнего мужчину.
Спасатели напоминают, что нельзя купаться в необорудованных местах, нельзя заходить в воду в нетрезвом виде, нельзя оставлять детей на водоемах без присмотра.
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