Пешеход погиб ночью на улице Республики в Тюмени

07:39 19 июля 2024
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Около 3:00 BMW  на улице Республики, 92 сбил 21-летнего пешехода, жителя  села Ярково, который переходил улицу вне перехода, он погиб.

После наезда на человека автомобиль проехал юзом еще около ста метров, управлял им 27-летний тюменец, зарегистрированный в Надыме.

В ГАИ сообщают, что водитель в течение года автомобилист уже более 30 раз превышал скорость, в машине у него установлен более мощный двигатель, задние колеса шипованные, разных марок, передние летние, внесены изменения в тормозную и выхлопную системы. Водитель привлечен к ответственности за внесение изменений в конструкцию автомобиля и отсутствие полиса ОСАГО. 

Обстоятельства ДТП выясняются.

 

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