Пешеход погиб ночью на улице Республики в Тюмени

Около 3:00 BMW на улице Республики, 92 сбил 21-летнего пешехода, жителя села Ярково, который переходил улицу вне перехода, он погиб.

После наезда на человека автомобиль проехал юзом еще около ста метров, управлял им 27-летний тюменец, зарегистрированный в Надыме.

В ГАИ сообщают, что водитель в течение года автомобилист уже более 30 раз превышал скорость, в машине у него установлен более мощный двигатель, задние колеса шипованные, разных марок, передние летние, внесены изменения в тормозную и выхлопную системы. Водитель привлечен к ответственности за внесение изменений в конструкцию автомобиля и отсутствие полиса ОСАГО.

Обстоятельства ДТП выясняются.