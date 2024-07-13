Семь человек получили ранения в массовом ДТП под Тюменью

08:14 13 июля 2024
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Массовое ДТП произошло вечером в пятницу на 20-м километре автодороги Тюмень-Каменка в Тюменском районе. В результате столкновения 4-х автомобилей ранены 7 человек, сообщает областная ГАИ.  

Предварительно, 37-летняя водитель, на "Дэу Нексия" выехав на встречную полосу, столкнулась с "Киа Спортейдж". От удара "Киа" вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с "Мерседес" и "Киа Пиканто". 

В ДТП пострадали водители и пассажиры автомобилей "Киа", в том числе 3-летняя девочка, пассажирка "Киа Спортейдж".  

Обстоятельства ДТП выясняются.

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