В Тюменской области за полгода совершено 11,6 тысяч преступлений, 42% из них интернет-мошенниками

На территории области совершено более 11,6 тысячи преступлений, что по сравнению с прошлым годом меньше на 5,7 %. Статистику по состоянию преступности на территории Тюменской области за первое полугодие 2024 года опубликовала облпрокуратура.



В первом полугодии раскрываемость преступлений составила 53,7 %. При этом повышена раскрываемость особо тяжких преступлений - на 10,7 % (72,6%), связанных с незаконным оборотом наркотиков - на 8,1 % (73,4 %), фактов незаконного сбыта наркотиков - на 16,9 % (67,3 %).

Снизилось на 16,7 % число совершенных убийств.

Меньше на 44,6 % совершено преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. На 8,8 % сократилось число хищений чужого имущества, на 28,6 % - количество разбойных нападений.



На 17,4 % меньше совершено налоговых преступлений. Меньше на 5,1 % совершено преступлений коррупционной направленности.



Больше на 73,3 % выявлено преступлений, совершенных в сфере жилищно-коммунального хозяйства.



На 10,9 % меньше преступлений совершено иностранными гражданами и лицами без гражданства, на 13,1 % - несовершеннолетними и при их участии.



На 28,5 % меньше преступлений совершено в общественных местах.



Сократилось число преступлений, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения на 35,1 %, наркотического – на 48,5 %.



На 40 % увеличилось количество преступлений, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека.



42,1 % от общего количества преступлений совершены с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Раскрываемость таких преступлений составила 29 %.

Прокуратурой области активно ведется профилактическая и координирующая работа, направленная на повышение финансовой грамотности населения, противодействие киберпреступности, а также предупреждение преступлений в регионе.