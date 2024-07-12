Девочка погибла в ДТП под Тобольском, ее родители и двое братьев ранены

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП под Тобольском, где вчера вечером погиб ребенок.
Автомобиль "Киа Рио" съехал с автодороги в кювет и опрокинулся в 11-м часу вечера на 12-м километре автодороги Тобольск - Сетово - Елань в Тобольском районе. В ДТП погибла 10-летняя пассажирка автомобиля, жительница Тобольского района. Еще четверо пассажиров - родители девочки и ее годовалый и 6-летний братья ранены. 37- летний водитель не пострадал.
Всего в автомобиле находились 6 человек, факт использования пассивных средств безопасности устанавливается. Обстоятельства ДТП выясняются.
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