В Ялуторовском районе нашли утонувшего мужчину

16:01 11 июля 2024
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Спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования у села Петелино в реке Коктюль нашли тело мужчины и извлекли его из воды.

В областном главке МЧС пояснили, что 57-летний мужчина утром 11 июля пошел искупаться и не вернулся. Трагедия произошла в необорудованном для купания месте, в связи с этим жителей и гостей региона  просят воздержаться от купания в несанкционированных местах.

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