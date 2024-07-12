В Ялуторовском районе нашли утонувшего мужчину

Спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования у села Петелино в реке Коктюль нашли тело мужчины и извлекли его из воды.



В областном главке МЧС пояснили, что 57-летний мужчина утром 11 июля пошел искупаться и не вернулся. Трагедия произошла в необорудованном для купания месте, в связи с этим жителей и гостей региона просят воздержаться от купания в несанкционированных местах.