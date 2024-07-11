Управляющую компанию в Тюмени обязали выплатить подростку 300 тысяч рублей за травмы из-за гололеда

Четырнадцатилетний юноша в январе 2024 года днем получил черепно-мозговую травму и другие повреждения, поскользнувшись у подъездов дома на улице Ставропольская. Причиной падения стала ненадлежащая уборка, и прокуратура через суд взыскала с управляющей компании в пользу пострадавшего 300 тысяч рублей, сообщает обпрокуратура.

Проверку проводила прокуратура Калининского административного округа города Тюмени по обращению местной жительницы о защите прав ее сына, который при падении ударился головой, потерял сознание и пролежал на снегу несколько минут. в итоге врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей головы, обморожение 1 и 2 степени мягких тканей правой и левой кистей рук.