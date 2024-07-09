В Тюмени будут судить топ-менеджера авиакомпании по делу о подкупе в 9,7 млн рублей

Прокуратура Центрального округа города Тюмени утвердила обвинительное заключение в отношении вице-президента одной из авиакомпаний по делу о злоупотреблении полномочиями и коммерческом подкупе в особо крупном размере, сообщает облпрокуратура.



В СУ СК Тюменской области сообщили, что с мая 2020 по июнь 2022 года вице-президент авиакомпании по управлению тарифами и загрузкой использовал свои полномочия вопреки интересам организации и обеспечивал бронирование мест на ее международных рейсах по заниженной стоимости и в завышенных квотах в пользу одного из агентств по продаже билетов. В 2020 году в связи с пандемией и ограничениями снизились авиаперевозки - у агентства возникли сложности с бронированием в авиакомпании билетов на авиарейсы, что привело к снижению доходов. За помощью руководитель агентства обратился к обвиняемому.

За незаконные действия обвиняемый получил вознаграждение в размере 9,7 млн рублей. Причиненный авиакомпании ущерб превысил 34 млн рублей. В ходе следствия на имущество обвиняемого (8 квартир в городе Тюмени и городе Сочи) на общую сумму более 43 млн рублей наложен арест.

