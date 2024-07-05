Четыре человека за день пострадали в Тюмени при ДТП с самокатами

Четыре человека, трое из них подростки, за среду получили травмы при дорожно-транспортных происшествиях с участием электросамокатов, сообщает ГАИ.

На улице Эрвье, 9 в Тюмени опрокинулся кикшеринговый электросамокат, на котором ехали девушки 16-ти и 17-ти лет. Находившаяся за рулем младшая из подруг не справилась с управлением, и ее попутчица получила ссадины лица.



На улице Советской, 11 в селе Онохино Тюменского района столкнулись "Мазда-3" и электросамокат. Предварительно, машина поворачивала налево, а две девочки 10 и 11 лет пересекали проезжую часть вдвоем на электросамокате вне пешеходного перехода. В результате ДТП школьницы получили ушибы. Мощность электросамоката составляет 350 Ватт, для управления им необходимо водительское удостоверение. Электросамокат одной из девочек купили родители. Обстоятельства ДТП выясняются.