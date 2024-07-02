Миллион рублей штрафа присудили в Тюмени иностранцу за взятку ради провоза орехов

Штраф в миллион рублей придется выплатить гражданину Казахстана, который признан виновным в даче взятки в крупном размере сотруднику Тюменской таможни, сообщили в пресс-службе ведомства.
В марте этого года 36-летний уроженец Казахстана предложил 4 тысячи долларов США и 200 тысяч рублей (в целом 500 тыс рублей) сотруднику таможни за возврат 46 тонн грецких орехов и сухофруктов, которые таможенники досматривали, подозревая незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС.
Таможенник проинформировал об этом сотрудников отделения по противодействию коррупции Тюменской таможни, которые задержали взяткодателя в момент передачи денег.
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