Тоболякам рассказали о том, как их обманывают мошенники

В Тобольске состоялась пресс-конференция с начальником отдела уголовного розыска МО МВД России "Тобольский" подполковником полиции Дмитрием Ярковым.

За апрель 2024 года было зарегистрировано 40 случаев мошенничества. У граждан вымогают деньги различными способами, средства уходят с одного счета на другой. Основной вид борьбы с преступлениями - их профилактика.

Виды мошенничества, на которые обратил внимание Ярков:

Продажа "воздуха". Преступник показывает покупателю товар, просит предоплату. Как только ему поступают деньги, мошенник скрывается. Такая ситуация произошла в Тобольске при "продаже" снегохода.

Желание быстро и легко заработать денег через брокерский или инвестиционный счёт. За таким заманчивым предложением часто скрываются мошенники.

Телефонный звонок, в котором сообщается о ДТП, пострадавшем родственнике и необходимости передать крупную сумму денег на лечение или взятку. Привлекают к преступлению и молодежь, предлагая заплатить за передачу посылки из одного пункта в другой.

Телефонный звонок, в котором сообщается о подозрительных операциях, совершенных по карте. Назвав данные "сотруднику банка", вы попадаетесь на уловку преступника.

Телефонный звонок, в котором сообщается об истекшем сроке сим-карты. Получают код, названный пострадавшим, а далее доступ к личным данным, оформляют кредит. Если вы сменили сим-карту, а старый номер привязан к банковским картам, обязательно обновите информацию.