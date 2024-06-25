В Тобольске оцепили место с подозрительным предметом

В городе Тобольске сотрудниками правоохранительных органов оцеплена территория, где найден подозрительный предмет. Специалисты проведут его идентификацию. Ситуация находится под контролем, сообщает информцентр правительства ТО.
Тобольские паблики пишут, что оцеплена территория у ресторана "Гедонист". По данным Яндекс.карт, он находится на пересечении Комсомольского проспекта и проспекта Менделеева.
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