В Тобольске оцепили место с подозрительным предметом

16:18 25 июня 2024
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В городе Тобольске сотрудниками правоохранительных органов оцеплена территория, где найден подозрительный предмет. Специалисты проведут его идентификацию. Ситуация находится под контролем, сообщает информцентр правительства ТО.

Тобольские паблики пишут, что оцеплена территория у ресторана "Гедонист". По данным Яндекс.карт, он находится на пересечении Комсомольского проспекта и проспекта Менделеева. 

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