Супругов приговорили к 5 годам условно за попытку вывезти из России золото, алмазы и сапфиры

Суд вынес приговор паре из России, которые в 2022 году пытались незаконно вывезти в Ташкент драгоценные ювелирные изделия на общую сумму 4,2 млн рублей.

46-летнего жителя Тюмени и его супругу таможенники остановили в "зеленом" коридоре Аэропорта Рощино. В ходе личного досмотра и досмотра багажа семьи, инспекторы обнаружили и изъяли 53 ювелирных изделия из золота 999, 750, 585 пробы, серебра, со вставками из драгоценных камней: 13 изумрудов, 286 алмазов, 3 рубина, 3 сапфира и 55 полудрагоценных камней.

При расследовании выяснилось, что коллекционированием ювелирных изделий, драгоценных и полудрагоценных камней женщина увлекается с юности. Когда вышла замуж, приобщила мужа к своему занятию. На протяжении двух лет они приобретали и торговали драгоценностями. А в начале 2022 года решили покинуть территорию РФ и в связи с этим продали имущество, бизнес-активы и закупили драгоценные металлы и камни.

Чтобы безопасно вывезти из России свои сокровища глава семейства обратился в таможенный орган за консультацией, где узнал о правилах перемещения таких товаров через таможенную границу ЕАЭС. Однако, позже супруги обратились к мастерам с просьбой переплавить металлы в ювелирные изделия и вопреки правилам перевезти их под видом товаров для личного пользования.

Перед вылетом в Ташкент часть украшений супруги умышленно надели на себя, а остальное распределили в багаж. Но при прохождении таможенного контроля сотрудники выявили крупную партию контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов и возбудили уголовное дело, которое передали на расследование РУ ФСБ России по Тюменской области.

Калининский районный суд признал супруг виновными в совершении преступления предусмотренного п. в ч. 2 ст. 226.1 УК РФ и назначил каждому по 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, большую часть драгоценных предметов суд конфисковал и обратил в собственность государства.