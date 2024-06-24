В Дагестане погиб сотрудник полиции из Тюменской области Виталий Мезенцев

Лейтенант полиции Виталий Мезенцев и еще 14 полицейских погибли 23 июня при выполнении поставленных задач по охране общественного порядка и пресечению террористической угрозы на территории Дербента и Махачкалы. сообщает МВД Медиа.

"При выполнении служебного долга погибли ... специалист Временной оперативной группировки МВД РФ в Республике Дагестан (УМВД России по Тюменской области) лейтенант полиции Виталий Мезенцев... Оставаясь верными присяге, полицейские отдали свои жизни в борьбе с преступностью и терроризмом за мир и правопорядок. Руководство и личный состав МВД России разделяет боль утраты с родными и близкими погибших. Светлая память о боевых товарищах навсегда останется в наших сердцах", - указано в сообщении.

В Гоавтоинспекции сообщили, что Мезенцев поступил на службу в органы внутренних дел в мае 2017 года, зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны: инициативным, целеустремлённым и грамотным сотрудником. Его отличали высокий профессионализм и ответственность за выполнение служебного долга.