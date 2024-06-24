Пенсионер забил собственного сына поленом

В Тюменской области будут судить 72-летнего жителя Вагайского района за причинение смертельных травм сыну.

По версии следствия, 24 апреля 2024 года в селе Аксурка Вагайского района 72-летний обвиняемый пришел в гости к своему 41-летнему сыну. На веранде они повздорили, и отец поленом не менее четырех раз ударил по голове сына, а также несколько ударов нанес руками и ногой и ушел из дома, а избиты через непродолжительное время от полученной травмы скончался.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в ближайшее время будет направлено в надзорное ведомство для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу",- сообщает пресс-служба регионального управления следкома РФ.