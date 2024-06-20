В Ишиме пострадавшей от укуса собаки девочке выплатят 20 тысяч рублей

15:55 20 июня 2024
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В октябре 2023 года в Ишиме 12-летнюю девочку покусала до рваных ран бедра и голени бездомная собака. Ишимская межрайонная прокуратура провела проверку по информации медучреждения о пострадавшей и обратилась в ее интересах в суд с исковым заявлением о взыскании с администрации города Ишима компенсации морального вреда. Ишимский городской суд удовлетворил требования надзорного ведомства и взыскал в пользу ребенка 20 тысяч рублей.

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