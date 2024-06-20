В Ярковском районе на пожаре погиб человек

В селе дубравном ночью сгорел жилой дом, вызов на подрал поступил в третьем часу ночи 20 июня.
Прибывшие к месту вызова подразделения противопожарной службы ликвидировали пожар на площади 64 кв.м. При тушении пожара обнаружено тело погибшего.
В тушении пожара было задействовано 3 единицы техники и 5 человек от Главного управления МЧС России по Тюменской области и Противопожарной службы региона. Причина возникновения возгорания устанавливается.
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