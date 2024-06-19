В Тюменской области повысили штрафы за несоблюдение безопасности купающихся в водоемах

В Тюменской области ужесточили наказание за нарушение правил охраны жизни людей и в особенности детей на водных объектах региона, административную ответственность теперь несут также должностные и юридические лица.
С начала сезона в Тюменской области на водных объектах погибли 7 человек. Двое из них – несовершеннолетние.
Размеры штрафов составляют:
▫️ для юридических лиц – от 20 000 до 30 000 рублей;
▫️ для должностных лиц – от 10 000 до 15 000 рублей;
▫️ для граждан – от 100 до 500 рублей.
В части безопасности детей:
▫️ для юридических лиц – от 30 000 до 40 000 рублей;
▫️ для должностных лиц – от 15 000 до 20 000 рублей;
▫️ для граждан – от 1000 до 3000 рублей.
Повторные нарушения в течение года наказываются строже.
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