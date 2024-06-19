В Тюменской области повысили штрафы за несоблюдение безопасности купающихся в водоемах

В Тюменской области ужесточили наказание за нарушение правил охраны жизни людей и в особенности детей на водных объектах региона, административную ответственность теперь несут также должностные и юридические лица.

С начала сезона в Тюменской области на водных объектах погибли 7 человек. Двое из них – несовершеннолетние.

Размеры штрафов составляют:

▫️ для юридических лиц – от 20 000 до 30 000 рублей;

▫️ для должностных лиц – от 10 000 до 15 000 рублей;

▫️ для граждан – от 100 до 500 рублей.

В части безопасности детей:

▫️ для юридических лиц – от 30 000 до 40 000 рублей;

▫️ для должностных лиц – от 15 000 до 20 000 рублей;

▫️ для граждан – от 1000 до 3000 рублей.

Повторные нарушения в течение года наказываются строже.