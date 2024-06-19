В Тюменской области за сутки ликвидировано три лесных пожара

За прошедшие сутки в регионе был зафиксирован один новый лесной пожар, ликвидировано три лесных пожара на общей площади 14,4 га - на утро 19 июня действующих лесных пожаров нет, сообщает деплеса ТО со ссылкой на данные региональной диспетчерской службы лесного хозяйства.

Сегодня в Тюменской авиазоне установлен IV класс пожарной опасности (высокая степень), в Ишимской, Тобольской и Уватской авиазонах - III класс (средняя степень).