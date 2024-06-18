В Тюменской области столкнулись автобус и кроссовер, пострадали шесть человек

09:15 18 июня 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Утром во вторник на 147-м километре автодороги Шадринск-Ялуторовск ямальская "Тойота" с прицепом выехала на встречную  полосу, где произошло столкновение с автобусом "ПАЗ", перевозившим рабочих одного из предприятий. В ДТП ранены 6 человек: четверо пассажиров автобуса, у них ушибы, 16-летняя и 51-летний пассажиры  "Тойоты".

Движение организовано в реверсивном режиме по обочине дороги. Автоинспекторы пропускают транспорт поочередно в обоих направлениях, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Теги: ГИБДД Тюменской области , ДТП , Курган , ЯНАО
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2024