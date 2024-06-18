В Тюменской области столкнулись автобус и кроссовер, пострадали шесть человек

Утром во вторник на 147-м километре автодороги Шадринск-Ялуторовск ямальская "Тойота" с прицепом выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с автобусом "ПАЗ", перевозившим рабочих одного из предприятий. В ДТП ранены 6 человек: четверо пассажиров автобуса, у них ушибы, 16-летняя и 51-летний пассажиры "Тойоты".

Движение организовано в реверсивном режиме по обочине дороги. Автоинспекторы пропускают транспорт поочередно в обоих направлениях, сообщает региональная Госавтоинспекция.