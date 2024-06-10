Тюменцы за неделю перевели мошенникам 59 млн рублей

16:43 10 июня 2024
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За минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 99 жителей Тюменской области, общая сумму похищенных средств превысила 59 млн рублей. 

 Наибольшую сумму перевела жительница Тюмени, которой позвонил якобы сотрудник ФСБ и сообщил о расследовании и возможном финансировании ею террористических организаций. Чтобы предотвратить несуществующее списание денег женщина по инструкции злоумышленников  самостоятельно перечислила деньги на некий "безопасный счет", а также взяла для этих целей кредит. За несколько дней она перечислила  6,3 млн рублей на указанный расчетный счет.

 Следователи завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, прокуратурой организован надзор за ходом и результатами расследования.

Теги: мошенники
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