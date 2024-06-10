Прокуратура Тюмени проводит проверку по сообщению об эвакуации из школы во время экзамена

14:04 10 июня 2024
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Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил провести проверку по публикации в СМИ об эвакуации детей во время проведения экзамена

В СМИ в понедельник размещены сведения об эвакуации детей во время проведения экзамена в школе № 89 города Тюмени.

Прокурор Тюменской области Владислав Московских поручил прокурору Центрального административного округа города Тюмени провести по данному факту проверку, в ходе которой дать оценку действиям (бездействию) должностных лиц образовательной организации, соблюдению прав несовершеннолетних.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

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