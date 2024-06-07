На Михайловском рынке в Тюмени изъяли сыр элитных сортов

Один из предпринимателей хранил и продавал на рынке "Михайловский" в Тюмени элитные сорта сыра, произведённых на территории стран Евросоюза, при этом законных маркировки и оснований для ввоза данной продукции на территорию России нет.

Нарушение выявила Тюменская транспортная прокуратура. Товар изъят и уничтожен компетентными органами с непосредственным участием представителя прокуратуры, как указано на сайте ведомства, "с целью пресечения незаконного оборота сельскохозяйственной продукции, подпадающей под действие специальных экономических мер".