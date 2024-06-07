На Михайловском рынке в Тюмени изъяли сыр элитных сортов

16:30 07 июня 2024
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати
72.fsvps.gov.ru

Один из предпринимателей хранил и продавал на рынке "Михайловский" в Тюмени элитные сорта сыра, произведённых на территории стран Евросоюза, при этом законных маркировки и  оснований для ввоза данной продукции на территорию России нет.

Нарушение выявила Тюменская транспортная прокуратура. Товар изъят и уничтожен компетентными органами с непосредственным участием представителя прокуратуры, как указано на сайте ведомства, "с целью пресечения незаконного оборота сельскохозяйственной продукции, подпадающей под действие специальных экономических мер".

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2024