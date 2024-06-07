Украденные кроссовки не помогли воришке сбежать от полиции

Тюменские оперативники задержали молодого человека, подозреваемого в краже из спортивного магазина.

В отдел полиции № 1 города Тюмени обратился представитель спортивного магазина, расположенного на улице Дмитрия Менделеева. Он сообщил, что из торгового зала пропали товары на сумму более 16 тысяч рублей.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, оперативники установили личность подозреваемого – безработного 24-летнего тюменца и доставили в отдел полиции. Молодой человек пояснил, что в вечернее время пришел в спортивный магазин, выбрал две пары кроссовок и бейсболку. Зайдя в примерочную, злоумышленник отстегнул антикражное устройство, после чего покинул помещение, минуя кассу. Похищенное изъято.

По данному факту отделом дознания ОП № 1 УМВД России по г. Тюмени возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание - 2 года лишения свободы.