Байкер из Сургута погиб на трассе под Тюменью

13:45 07 июня 2024
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Водитель мотоцикл "Ямаха" погиб на 296-м километре федеральной автодороги Екатеринбург-Тюмень.

По данным Гоасвтоинспекции, 56-летний мотоциклист головой о стойку металлического ограждения при опрокидывании мотоцикла. Предварительно, байкер ехал из Сургута в Екатеринбург на рок-фестиваль. По свидетельству очевидцев, скорость мотоцикла было не более 100 км/час. Водитель потерял управление на мокрой скользкой после дождя дороге.

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