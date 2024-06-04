Александр Моор осудил попытку поджога храма в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор осудил вчерашние действия поджигателя. "Вместе с вами глубоко возмущён попыткой поджога Храма Димитрия Донского в Тюмени. Злоумышленник посягнул на святое",- пишет он в своем телеграмм-канале.

Губернатор отметил, что полиция сработала быстро, с задержанным 43-летним местным жителем будут работать следователи, они выяснят мотивы, которые толкнули мужчину на преступление. По предварительной информации, он стал жертвой мошенников.