Задержан тюменский Герострат

09:32 04 июня 2024
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В Тюмени полицейские задержали мужчину, попытавшегося поджечь храм. 

Как напоминает пресс-служба управления МВД по Тюменской области, накануне в Тюмени неизвестный мужчина с помощью бутылки с зажигательной смесью совершил попытку поджога фасада здания храма, расположенного на улице Республики.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 43 летний местный житель. 

Выходит, Тюмень обзавелась своим собственным Геростратом - так звали жителя древнегреческого города Эфес, что сжёг храм Артемиды летом 356 года до н. э. Что толкнуло тюменца пойти по его следам - полиция выясняет:проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.

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