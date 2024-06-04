Задержан тюменский Герострат

В Тюмени полицейские задержали мужчину, попытавшегося поджечь храм.

Как напоминает пресс-служба управления МВД по Тюменской области, накануне в Тюмени неизвестный мужчина с помощью бутылки с зажигательной смесью совершил попытку поджога фасада здания храма, расположенного на улице Республики.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали злоумышленника. Им оказался 43 летний местный житель.

Выходит, Тюмень обзавелась своим собственным Геростратом - так звали жителя древнегреческого города Эфес, что сжёг храм Артемиды летом 356 года до н. э. Что толкнуло тюменца пойти по его следам - полиция выясняет:проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего.