Югорские полицейские нашли в автомобиле 0,7 кг гашиша

В Нижневартовском районе был задержан подозреваемый в попытке сбыта крупной партии наркотиков.

Оперативники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по ХМАО-Югре, совместно с сотрудниками Госавтоинспекции МОМВД России "Нижневартовский", остановили на автодороге Покачи – Лангепас. В результате осмотра автомобиля и личного досмотра мужчины было обнаружено и изъято 7 полимерных пакетов с неизвестным веществом, которое после исследования оказалось гашишем общим весом 681 грамм. По предварительным данным, подозреваемый приобрел запрещенное вещество через интернет и забрал его из тайника-закладки в лесном массиве с намерением реализовать его на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры мелкими партиями. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Незаконные производство,

сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества".