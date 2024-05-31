Вор обокрал стройку, на которой работал

В Тюмени полицейские задержали подозреваемого в краже с территории строящегося жилищного комплекса. Руководитель строительной компании обратился в полицию, сообщив о краже электроинструментов и компьютера на сумму около 140 тысяч рублей.

После проведения ряда мероприятий сотрудники уголовного розыска выяснили, что кражей занимался индивидуальный предприниматель, работавший по субподряду на стройке. Подозреваемый, 32-летний мужчина, ранее судимый, воспользовался своим доступом к хранилищу инструментов, украв циркулярные пилы, шлифовальную машину, болгарку, перфоратор, шуруповерт, оптический нивелир, удлинитель и компьютер. Затем он продал украденное в комиссионных магазинах, потратив деньги на личные нужды. При этом после совершения кражи мужчина продолжил работать на объекте, чтобы не вызвать подозрений. Часть похищенного была изъята полицией и скоро будет возвращена строительной компании.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье 158 часть 1 УК РФ "Кража". Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до двух лет. Подозреваемому была назначена мера пресечения в виде обязательства явиться по вызову.