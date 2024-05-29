В Нижневартовске дебошир зарезал мужчину за замечание

Трагедией закончилась субботняя выпивка двух нижневартовцев. Они выпивали, курили и шумели на лестничной площадке в подъезде дома по улице Чапаева. Один из жителей дома сделал мужчинам замечание. В ходе произошедшего конфликта находившийся в состоянии опьянения обвиняемый нанес потерпевшему смертельные ножевые ранения. Потерпевший скончался на месте преступления.

Следственным отделом по городу Нижневартовск следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре заведено уголовное дело, решением суда обвиняемый заключен под стражу.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления