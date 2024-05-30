В Тюмени вынесен приговор по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 59 млн рублей

В Тюмени вынесен приговор по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму свыше 59 млн рублей.

Собранные следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора руководителю общества с ограниченной ответственностью. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в крупном размере).

Руководитель общества с ограниченной ответственностью в процессе осуществления своей коммерческой деятельности уклонился от уплаты налогов за 2 квартал 2022 года путем создания формального документооборота с организациями, создававшими видимость финансовой деятельности. В налоговый орган были представлены декларации, содержащие заведомо ложные сведения о затратах, понесенных организацией. В связи с чем осужденный неисчислил и не уплатил вышеуказанные налоги в крупном размере свыше 59 млн рублей.

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела в обеспечение ущерба, причиненного бюджету, органами следствия наложен арест на имущество организации и предпринимателя на сумму равную сумме неуплаченных налогов.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов регионального управления ФНС России.

Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тыс. рублей.