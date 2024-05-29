В 17 населенных пунктах региона введен карантин из-за бешенства

В 17 населенных пунктах Тюменской области введен карантин. Ограничения установлены в Тюменском, Юргинском, Казанском, Нижнетавдинском районах.

В управлении Россельхознадзора отметили, что карантин введен в целях предупреждения распространения бешенства,.

С начала 2024 года на территории Тюменской области зарегистрировано 18 случаев бешенства, из них у 3 енотовидных собак, 10 лисиц, 2 голов крупного рогатого скота, 3 собак.

Ветеринарной службой Тюменской области, в соответствии с действующими ветеринарными правилами по профилактике и ликвидации данного заболевания, в плановом порядке проводится иммунизация против бешенства домашних непродуктивных животных и сельскохозяйственных животных по всей территории области — в "угрожаемой" зоне. В очагах заражения проводится дополнительная вакцинация от бешенства поголовья сельскохозяйственных животных.

Для справки: Бешенство – острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся абсолютной летальностью (смертью). Заражение человека и животных происходит при непосредственном контакте с больными животными в результате укуса или ослюнения поврежденных кожных покровов или наружных слизистых оболочек. Вирус, попав в организм, проникает в спинной и головной мозг вызывая тяжелые поражения центральной нервной системы.