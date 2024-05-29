Мужчина с сайта знакомств покусился на самое дорогое, что было у тюменки

Вечер разочарований выдался у 45-летней тюменки. Она познакомилась на сайте знакомств с 37-летним мужчиной, пригласила его в гости, после распития спиртного уснула, а на утро обнаружила пропажу мобильника.

Женщина обратилась в отдел полиции № 1 УМВД России по городу Тюмени, по ее мнению, ущерб составил порядка восьми тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба управления МВД по Тюменской области, оперативники уголовного розыска установили личность подозреваемого, он задержан и доставлен в полицию. Ранее судимый мужчина пояснил, что мобильный телефон сдал в комиссионный магазин за 2500 рублей. В дальнейшем с новой знакомой он встречаться не планировал, а теперь, очевидно, ему еще долгое время будет не до свиданий - возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.