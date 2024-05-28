Александр Моор: В Вагайском районе рекордный подъем воды в Иртыше

В Вагайском районе из-за рекордного подъема воды в Иртыше затопило 12 участков автомобильных дорог. Добраться до некоторых населенных пунктов можно только по воде.

Губернатор Тюменской области Александр Моор в своем телеграм-канале пишет, что с 19 мая по реке ходят теплоходы "Заря", чтобы обеспечить транспортную доступность жителям отрезанных деревень. Рейсы пользуются у местных большой популярностью. В расписании 13 остановок, но при необходимости "Заря" может остановиться практически в любом месте.