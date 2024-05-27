В Тюмени украдена камера наблюдения за потенциальными ворами

В Тюмени полиция разыскивает молодых людей, которые похитили камеру видеонаблюдения, установленную на фасаде здания у магазина "Авто Японец" на улице Мельникайте.

Сумма ущерба составила 5 500 рублей, как сообщили в пресс-службе управления МВД России по Тюменской области, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ.

Всех, кто обладает информацией о личностях и местонахождении подозреваемых, просят сообщить в полицию по телефонам: +7 (3452) 291-120 либо 102.