Тюменскому аэропорту дважды за день пришлось принять на вынужденную посадку самолеты АК "Ямал" из Уфы

20:42 22 мая 2024
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Airbas 320, следовавший рейсом 9761 Уфа-Ноябрьск, авиакомпании "Ямал" сегодня совершил вынужденную посадку в аэропорту Рощино, причиной стало срабатывание сигнализации о разгерметизации кабины пилота, сообщает уральская  транспортная прокуратура. 

Воздушное судно с 93 пассажирами благополучно приземлилось. В 13.42 после технического обследования самолет вылетел в пункт назначения.

Ранее днем сообщалось, что в Рощино из-за отказа автоматики сел другой самолет "Ямала", летевший из Уфы в Новый Уренгой с 88 пассажирами. Позже самолет вылетел из тюменского "Рощино" и прибыл в Новый Уренгой в 11.52.

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