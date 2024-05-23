Тюменскому аэропорту дважды за день пришлось принять на вынужденную посадку самолеты АК "Ямал" из Уфы

Airbas 320, следовавший рейсом 9761 Уфа-Ноябрьск, авиакомпании "Ямал" сегодня совершил вынужденную посадку в аэропорту Рощино, причиной стало срабатывание сигнализации о разгерметизации кабины пилота, сообщает уральская транспортная прокуратура.

Воздушное судно с 93 пассажирами благополучно приземлилось. В 13.42 после технического обследования самолет вылетел в пункт назначения.

Ранее днем сообщалось, что в Рощино из-за отказа автоматики сел другой самолет "Ямала", летевший из Уфы в Новый Уренгой с 88 пассажирами. Позже самолет вылетел из тюменского "Рощино" и прибыл в Новый Уренгой в 11.52.