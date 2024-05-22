В Тюмени из-за отказа автоматики сел борт "Ямала" рейса Уфа-Новый Уренгой

22 мая в 08.15 экипаж воздушного судна SU-95 RA-89081 авиакомпании "Ямал" при выполнении регулярного рейса YC-188 сообщением Уфа-Новый Уренгой доложил об отказе автоматики.

Срочность не объявлял, принял решение следовать на запасной аэродром Тюмень, где благополучно произвел посадку, пострадавших нет.

Новоуренгойской транспортной прокуратурой по данному факту организованы проверочные мероприятия.

Следователи Центрального МСУТ СК России также выясняют все обстоятельства и причины происшествия.