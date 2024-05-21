В центре Тюмени упавший на дорогу столб повредил четыре автомобиля

Автоинспекторы регулируют движением в районе ТЦ "Вояж" на улице Мориса Тореза в Тюмени, где случился дорожный инцидент, сообщает ГИБДД ТО.

Предварительно, на грузовике перевозили павильон "Фрукты", задев трос. Из-за этого упали два столба. Один столб пробил насквозь "Ладу Гранта", ехавшую в сторону центра города. Повреждены еще три автомобиля.

"Ладой" управляла 23-летняя водитель, чудом не пострадала.

Госавтоинспекция рекомендует объезжать район подъема на путепровод М.Тореза стороной, до ликвидации последствий ДТП. Для оказания оформления ДТП на помощь направлен еще один наряд ДПС.