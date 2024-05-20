В Тюмени трое пострадали в ДТП при падении "Лексуса" в кювет

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадала полуторогодовалая девочка.
18 мая на 5-м километре окружной дороги Тюмени автомобиль "Лексус" съехал в кювет. Предварительно, водитель не учел дорожных и погодных условий.
В аварии ранены 3 человека: девочка полутора лет, ее 30-летняя мама и еще одна 20-летняя пассажирка иномарки. Обстоятельства ДТП выясняются.
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