В Тюмени трое пострадали в ДТП при падении "Лексуса" в кювет

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадала полуторогодовалая девочка.

18 мая на 5-м километре окружной дороги Тюмени автомобиль "Лексус" съехал в кювет. Предварительно, водитель не учел дорожных и погодных условий.

В аварии ранены 3 человека: девочка полутора лет, ее 30-летняя мама и еще одна 20-летняя пассажирка иномарки. Обстоятельства ДТП выясняются.