Сбежавшего из дома ямальского подростка нашли в компьютерном клубе Тюмени

В городе Губкинский (Ямал) в конце апреля отец потерял 17-летнего сына, после поступления заявления о пропаже в Тюменский линейный отдел МВД России спустя сутки полицейские его нашли в компьютерном клубе города Тюмени.



"В течение суток пропавшего 17-летнего подростка транспортные полицейские обнаружили в одном из компьютерных клубов города Тюмень. Несовершеннолетний рассказал, что он проживает с отцом в городе Губкинский. 24 апреля парень самовольно ушел из дома и прибыл на железнодорожный вокзал, где купил билет на поезд до Тюмени. В Тюмени несовершеннолетний гулял по городу, а затем зашел в компьютерный клуб, где его позже обнаружили оперативные сотрудники транспортной полиции", - сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

После профилактической беседы в подразделении по делам несовершеннолетних Тюменского ЛО МВД России на транспорте беглеца доставили в региональный социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Тюмени, откуда его и забрал отец.