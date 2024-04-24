В Абатском районе из-за паводка полностью эвакуировано 5 деревень

В Абатском районе сегодня возможно превышение критической отметки в реке Ишим (960 см), из 22 населенных пунктов, которые попадают в зону возможного подтопления, 5 полностью эвакуированы, сообщил губернатор Александр Моор.

"Сейчас здесь работает большая группировка сил и средств – МЧС, полиция, сотрудники дорожных служб, волонтеры. Сформированы запасы мешков с песком, завершены работы по укреплению гидротехнических сооружений. Специалисты расширяют насыпь, которая защищает федеральную трассу. Закончат завтра утром", - пояснил ситуацию Моор.