В Абатском районе из-за паводка полностью эвакуировано 5 деревень

12:23 24 апреля 2024
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В Абатском районе сегодня возможно превышение критической отметки в реке Ишим (960 см), из 22 населенных пунктов, которые попадают в зону возможного подтопления, 5 полностью эвакуированы, сообщил губернатор Александр Моор.

"Сейчас здесь работает большая группировка сил и средств – МЧС, полиция, сотрудники дорожных служб, волонтеры. Сформированы запасы мешков с песком, завершены работы по укреплению гидротехнических сооружений. Специалисты расширяют насыпь, которая защищает федеральную трассу. Закончат завтра утром", - пояснил ситуацию Моор.

 

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