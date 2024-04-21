В Тюменской области подтоплено 17 населённых пунктов и 4 СНТ

В 17 населенных пунктах и 4 СНТ Тюменской области, по данным МЧС РФ на утро 21 апреля, подтоплено 98 домов, 444 дачных дома, 646 приусадебных участков. Эвакуировано более 3 трех человек, 418 - в пункты временного размещения.

В Ишимском районе специалисты МЧС России за несколько часов выложили второй круг защитной дамбы.

В Ишиме спасатели расчищают заторы в реке Ишим с помощью тяжелой техники и плавсредств. Сотрудники МЧС России укрепляют дамбы в селах Казанское и Огнёво. Инспекторы ГИМС перевозят население из подтопленных территорий.

на борьбе с паводком задействованы более 3 100 человек, 742 единицы техники.